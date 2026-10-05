UKMTO'ya göre Hürmüz'de tanker, Devrim Muhafızları uyarısıyla geri döndü - Son Dakika
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UKMTO'ya göre Hürmüz'de tanker, Devrim Muhafızları uyarısıyla geri döndü

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UKMTO'ya göre İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerini, geri dönmemesi halinde hedef alınabileceği yönünde tehdit etti. Kaptan talimata uyarak geri döndü; ABD-İran savaşının ardından ticari gemi geçişleri aksadı, güvenlik endişeleri arttı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "geri dön aksi halde hedef alınabilirsin" uyarısının ardından rotasını değiştirdi.

Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından ticari gemi geçişlerinin ciddi şekilde aksadığı kritik bir güzergah haline geldi. İran'ın ticari gemilerin geçişine izin vermemesi nedeniyle bölgede deniz trafiği büyük ölçüde sekteye uğrarken, tanker ve yük gemileri için güvenlik endişeleri de arttı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından telsizle uyarılarak geri dönmesi, aksi halde hedef alınabileceği yönünde tehdit edildi. Tankerin kaptanı, Devrim Muhafızları'nın talimatına uyarak geri döndü.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDevrim MuhafızlarıHürmüz Boğazı3. SayfaGüvenlikPolitikaEnerjiDünyaİranSon Dakika

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