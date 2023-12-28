Ukrayna\'da Rus Mayınına Çarpan Gemi: 2 Yaralı

Ukrayna, Panama bandıralı dökme yük gemisinin Karadeniz'de Rus mayınına çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna güney askeri komutanlığı, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ndeki bir limana giden Panama bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz'de Rusya tarafından yerleştirilen mayına çarptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı ifade edildi.

Dün meydana gelen olayda kaptan ve Mısır vatandaşı bir denizcinin yaralandığını açıklayan Odesa Bölge Savcılığı, denizcinin İzmail şehrinde hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Rusya, Temmuz ayında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Tuna Nehri çevresi ve Karadeniz'in batısındaki Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını arttırmıştı. - KİEV