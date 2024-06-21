Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Krasnodar bölgesine düzenlenen İHA saldırısında Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 114 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Krasnodar bölgesinde ise 43 İHA etkisiz hale getirildi. Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz'in kuzeybatısında 6 insansız deniz aracını imha etti.

21.06.2024 12:27
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Ukrayna'nın Rusya'nın Krasnodar bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 114 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Kırım ve Karadeniz üzerinde 70, Krasnodar bölgesinde 43, Volgograd'da ise bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu'nun Karadeniz'in kuzeybatında 6 insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.

Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev, bölgenin güneyinde hava savunma sistemi tarafından vurulan insansız hava aracının parçalarının isabet etmesi sonucu otobüs terminali yakınındaki kazan dairesinde çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kondratyev, bir İHA'nın ise Seversky bölgesindeki bir petrol rafinerisindeki binada yangın çıkmasına yol açtığını ifade etti.

Temrük şehrinde de etkisiz hale getirilen İHA parçalarının bir pansiyona isabet ettiği, pansiyonun tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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