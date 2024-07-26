Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki askeri hava üssüne saldırı düzenledi - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki askeri hava üssüne saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın batısındaki Saki Hava Üssü'nü hedef aldı. Aynı zamanda Rusya, Ukrayna enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda birçok kişi yaralandı ve enerji kesintileri yaşandı.

26.07.2024 17:14
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Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'daki askeri hava üssüne saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın batısındaki Saki Hava Üssü'nün hedef alındığını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava üssünün Rusya'nın Karadeniz'i ve hava sahasını kontrol etmek, Ukrayna topraklarına hava saldırıları düzenlemek için kullandığı operasyonel üslerden biri olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı nedeniyle üste patlama sesleri duyulduğunu ve yangın çıktığını, 2 Rus askerin yaralandığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef aldı

Rusya gece boyunca insansız hava araçları ile Ukrayna enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada, Jitomir ve Kiev bölgelerindeki tesislere saldırı düzenlenmesi sonucu 68 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Rusya tarafından Çernihiv bölgesine bağlı Nizhyn şehrine düzenlenen saldırılarda ise 15 kişinin yaralandığı, alt yapıda hasar oluştuğu belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna hava savunma sistemi tarafından gece boyunca fırlatılan 22 drondan 20'sinin imha edildiğini duyurdu.

Rusya son aylarda Ukrayna genelindeki enerji tesislerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Ukrayna 13 Temmuz'da Rusya'nın Krasnodar bölgesinde limandaki bir feribota askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki askeri hava üssüne saldırı düzenledi - Son Dakika

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