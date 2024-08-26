Ukrayna, Rusya'nın Sabah Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Sabah Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna, Rusya'nın sabah saatlerinde 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke çapında enerji tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

26.08.2024 15:39
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Ukrayna, Rusya'nın sabah saatlerinde 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke çapında enerji tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya Ukrayna'ya bu sabah geniş çaplı saldırı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, sabah saatlerinde 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu en büyük birleşik saldırılardan biriydi. Çeşitli tiplerde 100 fazla ve yaklaşık 100 'Shahed' insansız hava aracı. Önceki Rus saldırılarının çoğu gibi bu da kritik sivil altyapıyı hedef alan sinsi bir saldırı" dedi. Zelenskiy, enerji sektörünün "çok fazla hasar" aldığını söyledi. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise yaptığı açıklamada, 15 bölgenin zarar gördüğünü belirtti.

Yetkililer, enerji altyapısının hedef alındığı noktaların Rivne ve Volyn, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Zaporijya ve Odesa bölgeleri ile Lviv şehri olduğunu aktardı. Belirtilen noktaların az 7'sinde isabet alan ve hasar gören tesislerin olduğu belirtildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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