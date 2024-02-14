Ukrayna, Rusya\'ya ait büyük çıkarma gemisini imha etti

Lüks sitede kuryelere asansör ayrımcılığı

Kadıköy'de bulunan bir sitede, kuryelerin bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen olay, tepkilere neden oldu. Avukatlar ise bu durumun ayrımcılık olduğunu belirterek Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na başvurulması gerektiğini söyledi.