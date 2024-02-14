Ukrayna, Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ukrayna, Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha etti

Ukrayna, Rusya\'ya ait büyük çıkarma gemisini imha etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait Caesar Kunikov adlı büyük çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından vurularak imha edildiğini duyurdu. Geminin saldırı sırasında Kırım'a bağlı Alupka yakınlarında Ukrayna karasularında olduğu belirtildi. Geminin 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'daki askeri operasyonlarına katıldığı bilgisi de paylaşıldı. Hedef alınma zamanı hakkında ise bilgi verilmedi.

14.02.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Caesar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığın yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Caesar Kunikov" adlı büyük çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından vurularak imha edildiği bildirildi. Çıkarma gemisinin saldırı sırasında Kırım'a bağlı Alupka yakınlarında Ukrayna karasularında olduğu aktarıldı.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko ise geminin 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'daki askeri operasyonlarına katıldığını ifade etti.

Geminin ne zaman hedef alındığına dair bilgi paylaşılmadı. - KIRIM

Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Karadeniz, Gürcistan, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement