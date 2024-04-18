Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış - Son Dakika
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Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış

Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış

Kızlarının Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla gündeme gelen Suphiye Orancı'nın 34 yıl önce 4 çocuğunu aylık 400 bin lira verme karşılığında bir kadına bıraktığı için gazetede haber olduğu ortaya çıktı.

18.04.2024 11:40  Güncelleme: 12:26
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Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı babalık davasıyla adından söz ettiren Suphiye Orancı şimdi de büyük kızı Dilara'nın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla bir kez daha gündeme geldi. Orancı'nın yıllar önce kızlarını bırakıp Almanya'ya kaçtığı ve bunun da 34 yıl önce haber yapıldığı ortaya çıktı.

"VİCDANSIZ ANNE"

Suphiye Orancı, 16 Ocak 1989'da "Vicdansız anne" başlığıyla Hürriyet'te haber olmuş. Haberde anne Orancı'nın 4 kızına ayda 400 bin lira ödeme karşılığında Emin ve Adile Şener çiftine bıraktığı ve sonrasında da Almanya'ya kaçtığı belirtiliyor. Haberde ikiz kızlarının babasının Metin Akpınar olduğu iddiası da yer alıyor.

Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış

KIZININ BİR BABASI METİN AKPINAR

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış
Suphiye Orancı

UĞUR DÜNDAR'A BABALIK DAVASI AÇILDI

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu ve dava açıldığını söylemişti. Kısa süre içinde ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Davanın 2 yıl önce açıldığını söyleyen Uğur Dündar, yapılan DNA testinde genç kadının babası olmadığını kanıtlandığını söyledi.

Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış
Dilara

MÜGE ANLI'DA ANNESİNİ ARIYOR

Bu gelişmelerin ardından uzun yıllardır annesini göremediğini söyleyen Duygu Nebioğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi.

Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış
Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış
Sevgi ve Duygu Nebioğlu

Metin Akpınar, Uğur Dündar, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ülkenin gündemine oturan anne Suphiye Orancı 34 yıl önce haber olmuş! Para verip çocuklarını bırakmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • fatih mazlum: Suphiye degil sofiymis adi ve hristiyan olmus bizzat kizi acikladi gevur gibi yasamis zaten ne bekliyordunuz.bulmus mezhepi genis kemalistleri dusup kalkmis iste 264 72 Yanıtla Sezo runay: Ne olsaydı yurtlarnızda tacizemi uğrasaydı yobaz aklı işte 56 191 ferhat eser: sezo bacı ALLAH kurtarsın gidip bir hamamda önce arın sonra zihniyetini değiştir doğru yolu bulursun 93 28
  • Selami Karagülle: Bunun gibi tiplere de sanatçı diyorlar sanatçı dediğin topluma örnek olacak Bir gecelik zevkini al sonra hayat geriye doğru akmıyor bunu yapan sağ tandanslı bir sanatçı yapmış olsa yer yerinden oynardı ama her ne hikmetse bunların üzerine leke tutmuyor Ve hiç gündem olmuyor 141 36 Yanıtla ferhat eser: tutmayın küçük enişte selamiyi :))))) 17 25
  • ferhat eser: şaşırmış bunlar 72 5 Yanıtla
  • Ali Kublay: Aceba Müjdat gezen niye yok bunlar ayrılmaz Trio arastirilsin 46 6 Yanıtla
  • Şafak türen: bi peynir türü vardı neydi hatırlıyamadım ha ha işte o 45 3 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Anneye sormak lazım acaba kim bu bilinmeyen ? 22 0 Yanıtla
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