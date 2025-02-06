Sinan Ateş davasında tahliye kararı - Son Dakika
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Sinan Ateş davasında tahliye kararı

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu karar, davayı yakından takip edenler ve adalet bekleyenler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

06.02.2025 15:19  Güncelleme: 15:34
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mustafa Ensar Aykal Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda 5 yıl görev yaptı. 2023'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ateş'in öldürülmesi sonrasında amir olarak soruşturmayı yürüten kişiydi. İddianamede, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın isteği üzerine Sinan Ateş'in cep telefon numarasını sorgulayıp, ev adresini Demirbaş'a ilettiği ileri sürülüyordu.

Sinan Ateş davasında tahliye kararı
Kaynak: DHA

Hacettepe Üniversitesi, Sinan Ateş, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş davasında tahliye kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Apple User:
    itirafçı olmuştur yada suçu yoktur adalet kimseyi kayırmaz kamu lara saygılı olalım boş yorum yapmayalım 15 117 Yanıtla
    Apple User:
    kendini mi kandiriyosun yoksa trol müsün? 0 0
  • ayhan erbek:
    hepsini salacaklar merak etmeyin azmettiren lerde sıcak koltuklarda yedikleri önlerinde yemedik leri ardında keyif kekeya devam 75 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Troller hiç boşuna uğraşmayın yemezler. Sinan Ateşi kimin kimlerin öldürdüğünü cümle alem biliyor hatta sizlerde çok çok iyi biliyorsunuz. Ama dilsiz şeytan olmak işinize geliyor. İlahi adalet er ya da geç tecelli eder Allahın adaleti şaşmaz bu dünyada olmasada ahirette. 72 2 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    suçlu olarak kim kalacak çok merak ediyorum... 50 0 Yanıtla
  • Turgay cicioğlu:
    bu ülkede adalet adamına göre ama bu keserin sapı bir gün ters döner patişahlığında bir sonu var 33 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu ornek icin demiyorum.. genel olarak cok ciddi yara aldi adalet sistemi son 10 20 yildir hele.. suphe girdi vatandasin icine.. siyasilesme mi dersin adam kayirma mi vsvs bunlarla mucadelenin tek yolu adalet iken adalet bunlara hizmetkar oldu..egitim ve adalet bitti kisacasi .. insallah bi soz vardir ben severim.. ok hedefe degil hedefin varacagi yere atilir misali boyke gidersek sonumuzun vebalinden yetki sahipleri gorebilir, artik erdemli her alanda " devlet adami" diyecegimiz cok az insan kaldi.. yasim mukayese etmeye yeten bi yas.. ne 20 yasinda ne 35 ne 45 yasindayim.. 25 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Siyaset ve mafyanın bir noktada birbirinden hiç bir farkı yoktur, Bu fark başa gelme,vekalet yada devir alma gibi bir sistem korkusudur, bu sistem korkusunu ortadan kaldırmak için tek çare hedefe koşan kişiyi ortdan kaldırmaktır, yıllardır Meksika,Kolombiya,İtalya vb mafyalar bile bu taktikler ile ayakta kalmıştır, Peki bu cinayet neden işlendi ? Kim tarafından işlendi? Kim emir verdide bu denli çözülemedi ? Sinan Ateş'in gelecek hedefi neydide bu birilerine korku verdi? Bu soruda çözülmeyecek ve yıllarca akıllarda kalacak, Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu olayı gibi. Mhp gerçekten kendi içinde çok tehlikeli bir parti değil, örgüt 24 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    keser döner sap döner gün döner hesabı görülür 19 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    adalet bir gün sizede lazım olur 12 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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