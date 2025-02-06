Sinan Ateş davasında tahliye kararı

yıldıray yanık:

Siyaset ve mafyanın bir noktada birbirinden hiç bir farkı yoktur, Bu fark başa gelme,vekalet yada devir alma gibi bir sistem korkusudur, bu sistem korkusunu ortadan kaldırmak için tek çare hedefe koşan kişiyi ortdan kaldırmaktır, yıllardır Meksika,Kolombiya,İtalya vb mafyalar bile bu taktikler ile ayakta kalmıştır, Peki bu cinayet neden işlendi ? Kim tarafından işlendi? Kim emir verdide bu denli çözülemedi ? Sinan Ateş'in gelecek hedefi neydide bu birilerine korku verdi? Bu soruda çözülmeyecek ve yıllarca akıllarda kalacak, Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu olayı gibi. Mhp gerçekten kendi içinde çok tehlikeli bir parti değil, örgüt