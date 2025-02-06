Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Mustafa Ensar Aykal Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda 5 yıl görev yaptı. 2023'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ateş'in öldürülmesi sonrasında amir olarak soruşturmayı yürüten kişiydi. İddianamede, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın isteği üzerine Sinan Ateş'in cep telefon numarasını sorgulayıp, ev adresini Demirbaş'a ilettiği ileri sürülüyordu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinan Ateş davasında tahliye kararı - Son Dakika
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