Uludağ'da Yangın: Usta Ailesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Uludağ'da Yangın: Usta Ailesi Toprağa Verildi

Uludağ\'da Yangın: Usta Ailesi Toprağa Verildi

Uludağ'daki yangında hayatını kaybeden Usta ailesi, Fikriye Usta'nın cenazesiyle birlikte uğurlandı.

03.04.2025 14:29
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Uludağ'da yanan otelde can veren Milli kayakçı Berkin ile kayak öğretmeni babası Yahya Usta'dan 6 gün sonra hayatını kaybeden anne Fikriye Usta da yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Fikriye Usta eşi ve oğlunun yanına defnedildi.
27 Mart Perşembe günü sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye Usta ve Milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti. Baba-Oğul bir gün sonra Ulucami'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanırken, tedavisine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam edilen anne Fikriye Usta da 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesindeki Sinan Dede Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınan Fikriye Usta sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Fikriye Usta eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı'na defin edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Yangın: Usta Ailesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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