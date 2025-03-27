Uludağ'daki Yangında Milli Kayakçı Berkin Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uludağ'daki Yangında Milli Kayakçı Berkin Usta Hayatını Kaybetti

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Uludağ'da yanan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden kişinin, 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Yangında yaralanan Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta'nın durumları ise ciddiyetini koruyor.

27.03.2025 09:23  Güncelleme: 09:30
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Uludağ'daki yangında acı kayıp

Yanan otelde, hayatını kaybeden kişinin Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi

Uludağ'da yanan otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu ortaya çıktı

BURSA - Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta yaralandı. Otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu da ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'den, saat 06.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine ekipler anında yangına müdahale etti. Otelde konaklayanların olmadığı tespit edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Otelde hayatını kaybeden kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, milli kayakçının Kayak Hocaları Derneği Başkanı da olan Sarıkamışlı kayak hocalarından Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta da yaralandı. Otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu da ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınla ilgili şu bilgileri verdi: "Bina tamamen boşaltılmış durumdadır. Net bilgi olmamakla beraber, 1 kişinin vefat ettiği bildirildi. Yangının başlamasıyla beraber, arkadaşlarımız hemen ulaşıp müdahale etti. Binayı komple boşalttı. Denetlenen otellerden bir tanesiydi. Kartalkaya'daki yangından sonra yeniden denetlemeye tabi tuttuğumuz bir oteldi. Hazırlanan raporu da hem Uludağ Alan Başkanlığına, hem ilgili bakanlığa, hem de Osmangazi Belediyesine ilettik."

"Kapatılması gereken bir oteldi"

Raporu net olarak aktarmanın mümkün olmadığını belirten Bozbey, "Ancak eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Otelde, personel olarak 4 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam net bilgi değil. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'daki Yangında Milli Kayakçı Berkin Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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