Uludağ'ın Zirvesi Her Geçen Gün Aşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uludağ'ın Zirvesi Her Geçen Gün Aşınıyor

Uludağ\'ın Zirvesi Her Geçen Gün Aşınıyor

Uzmanlar, Uludağ'ın zirvesindeki aşınmanın yıllar içinde dağın alçaklaşmasına yol açacağını belirtiyor.

12.11.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'ın zirvesinde çekilen drone görüntüleri dağın zirvesinin her geçen gün biraz daha eridiğini gözler önüne serdi. Zirvedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru yaşanan aşınma sebebiyle uzmanlar yıllar içerisinde Uludağ'ın daha alçak bir dağ haline dönüşeceğini belirtti.

Bursalı dağcının saatlerce süren zirve yürüyüşü, kendisini takip eden drone tarafından da anbean görüntülendi.

2514 metre yükseklikteki Uludağ'ın bulutları delen zirvesi, hem yaz hem kış efsanevi görüntüsüyle yıllardır bir çok hikayeye konu oldu. Türkiye'de kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Uludağ, 2.543 metrelik yüksekliği ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı. Bursa sınırlarında bulunan Uludağ, ülkemizin en büyük doğa sporları ve kış turizmi merkezi.

Genişliği 15-20 km, uzunluğu ise 40 km'lik bir alanı kaplayan Uludağ'ın Bursa'ya bakan tepeleri kademeli bir görünüm sergilerken, Orhaneli'ne bakan tepeleri ise düz ve dik bir yapı gösteriyor. Bölgenin en yüksek tepesi olan ve Uludağ Tepe ya da Karatepe olarak adlandırılan zirve 2,543 metre yüksekliğe sahip. Oteller bölgesinden rahatlıkla görülen ve yaygın olarak yanlış bilinen ve dağın zirvesi zannedilen Keşiştepe 2,486 metre yükseklikte.

Doğa sporları ve birçok farklı aktivitenin rahatlıkla gerçekleştirilebildiği Uludağ'ın çevresinde Sarıalan, Kirazlıyayla, Kadıyayla, Softaboğan yaylaları bulunuyor. Kayak, trekking, oryantiring, kamping gibi etkinliklerin yapılabildiği ve özellikle kış aylarında ziyaretçi sayısının arttığı dağ ve çevresi ülkemizin en çok tanınan turistik merkezlerinden biri.

Dağ sporu ile uğraşanların 4 mevsim uğrak yeri olan Uludağ, trekking yürüyüşü yapanlarında ilgi odağı. Oteller bölgesinden yürüyüşe başlayan doğa sporcuları, maden yolundan göller bölgesine ulaşıyor. Alternatif güzergah olarak ise Alaçam Mahallesinden tırmanış gerçekleştirip 3 saat boyunca orman içinden yürüyerek göller bölgesine oradan da zirveye ulaşıyorlar.

Uludağ'ın zirvesi her geçen gün aşınıyor

Bölgenin en yüksek tepesi olan 2.543 metre yüksekliğe sahip Kara tepe diğer adlarıyla Uludağ tepe yada Zirve tepedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru sürekli bir aşınma yaşanıyor.

Uzmanlar aşınma sebebiyle yıllar içerisinde Uludağ'ın zirvesinin daha alçak bir hale dönüşeceğini belirtirken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk'ün bölgeye yaptığı son yürüyüşünde drone ile kaydettiği görüntüler, zirvedeki aşınmanın boyutunu gözler önüne serdi. Saatler boyu süren yürüyüşünde kendisine bir tek takip modundaki dronun eşlik ettiği usta dağcı, zirvede yürümek sanki başka bir gezegende, ayda yürümek gibi bir şey kendinizi bulutların üzerinde görmek bambaşka bir duygu dedi.

Uludağ'ın zirvesindeki sırt hattının kuzeyden batıya doğru yağmur, fırtına, kar ve çığ gibi doğa olayları sonrasında sürekli aşındığını ve bu aşınmanın drone görüntülerinde de çok net bir şekilde görüldüğünü aktaran Şentürk, "Bu aşınma ve çöküntü sonrası 4 ayrı sirk bölgesi oluştu. Aşınma sürekli devam etmekte. Uzun yıllar sonra bu sırt hattı tamamen aşınıp Uludağ daha alçak bir dağ haline dönüşecek. Meydana gelen bu oluşumlar bize bu sonucu gösteriyor" dedi.

Drone eşliğinde yaptığı ve saatlerce süren zirve yürüyüşü hakkında da bilgi veren Şentürk, "Uludağ'ın o muhteşem sırt hattında yürümek, o sağlı sollu boşluğu düşündüğünüzde hiçte kolay değil. Sanki başka bir gezegende, ayda yürüyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Bu güzellikleri ancak doğa sporu ile uğraşan insanlar yaşama şansına sahip. Uludağ'ın bu bölgelerini tüm dağcılara tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Teknoloji, 3-sayfa, Güncel, Uludağ, bursa, Yaşam, Çevre, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'ın Zirvesi Her Geçen Gün Aşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Uludağ'ın Zirvesi Her Geçen Gün Aşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.