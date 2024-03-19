Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'de 4 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında 82 suç kaydının olduğu öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks marka araçlardan konsol çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler toplamda 4 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler Berke Miraç B. ve İzzethan Ş. Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. 20 yaşındaki şüphelilerden Berke Miraç B.'nin 1 adet suç kaydı olduğu, İzzethan Ş. hakkında ise 82 adet suç kaydının ve 6 adet aranmasının olduğu belirlendi.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'de 4 Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Tayvan'da bir üniversite öğrencisi, arkadaşı tarafından sigorta şirketini dolandırmak için bacaklarını kestirmeye ikna edildi. Kendi bacaklarını dondurarak hastanede kestiren öğrenci, yalnızca 7200 dolar alabildi. Doktorların durumu şüpheli bulması ve yetkililere haber vermesi üzerine dolandırıcılık girişimi ortaya çıktı.
Rus medyasının öldüğünü iddia ettiği Kral Charles, Londra'daki Clarence House'a gitmek için Windsor Kalesi'nden ayrılırken görüldü. Kraliyet limuzininde oturan 75 yaşındaki Kral, kanser tedavisine devam ediyor. Rus medyasının iddialarının ardından İngiliz Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın hayatta olduğunu doğruladı. Sahte haberler, Galler Prensesi'nin 'mutlu, sağlıklı ve rahat' göründüğü bir dönemde yayıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde çalınan 5 koyun, Yenişehir ilçesinde bulundu. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı ve 2'sini tutukladı. Koyunlar ise sahibine teslim edildi.
Ankara'da gerçekleştirilen narkotik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden birinin 15, diğerinin ise 13 farklı suçtan sabıka kaydı olduğu belirlendi. Operasyonda 8 milyon 125 bin lira değerinde 40 bin 627 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin Adana'dan getirildiği tespit edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yakıt tankına gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin buldu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kolundan yaralandı. Ancak tüm çabalara rağmen hastaneye gitmek istemeyen sürücü, kendisini iyi hissettiğini belirterek tedaviyi reddetti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınması olayıyla ilgili çalışma yaptı. İ.A. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği yaşlı adamı döverek öldüren sanık, mahkeme tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kocaeli'de arkadaşı Engin Yılmaz'ı öldüren sanık Burak Y., hakim karşısına çıktı. Sanık, maktulün kendisini dövdüğünü, tehdit ettiğini ve borcunu ödediği halde olayın yaşandığını iddia etti. Maktulün karısı ise sanığın kendilerine hoca tavsiye ettiğini ve para koparmaya çalıştıklarını düşündüğü için eşinin sanığı dövdüğünü ifade etti. Olayın detayları mahkemede ortaya çıktı.
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