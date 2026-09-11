Ümraniye'de 2 kadını öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Ümraniye'de 2 kadını öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 2 kadını öldüren sanıklar, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık suçundan 2'şer kez 7'şer yıl hapis cezası aldı.

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 2 kadını öldüren şahıslar hakim karşısına çıktı. Sanıklar, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Ocak'ta Şişli'de bir çöp konteynerinde poşetlere sarılı kadın cesedi bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin baş kısmının olmadığını belirledi. Yapılan incelemelerde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov'u İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Dılshod Turdımurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in yanı sıra maktüllerin yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"Ben sadece Sayyora'yı öldürdüm"

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev, maktul Sayyora Ergashaliyeva'nın dini nikahlı eşi olduğunu ifade ederek, "Diğer maktul Durdona Khakımova'yı tanımıyorum. Diğer sanık Dılshod arkadaşım olur. Sayyora beni aldattığı için namustan dolayı öldürdüm. Tek başıma öldürdüm, Dılshod'ın bana bir yardımı olmadı. Durdona'nın nasıl öldürdüğünü bilmiyorum. Ben sadece Sayyora'yı öldürdüm, tek başıma yaptım. Ailesi burada olduğu için cinayeti nasıl işlediğime dair ayrıntı vermek istemiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Dılshod Turdımurotov da duruşmada, maktul Durdona Khakımova'yı namus meselesi için öldürdüğünü, kafasının yerinde olmadığını ve korktuğu için cesedi parçaladığını ifade etti.

Müşteki Erhan Dursun ise Durdona Khakımova'nın 7 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu, maktulün başka biriyle ise resmi nikahı olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı, "Maktulle resmi nikahın yoksa sen müşteki sıfatıyla dinlenemezsin. Resmi nikahı olan kişiyle senin dini nikahın nasıl oluyor? Bari dini bu işlere alet etmeyin" şeklinde konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her iki sanığı da "kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" 2'şer kez, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan da 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

"Çok pişmanım"

Son sözleri sorulan sanıklardan Turdımurotov, "Yaptığım işlerin izahı yoktur pişmanım. En ağır cezayı hak ediyorum. İçtenlikle pişmanım, keşke yapmasaydım" İfadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıkları "kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" 2'şer kez 7'şer yıl, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

Özbekistan, Hırsızlık, İstanbul, 3. Sayfa, Ümraniye, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de 2 kadını öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de 2 kadını öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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