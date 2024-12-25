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Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması

Ümraniye\'de Doğal Gaz Patlaması

Ümraniye'de bir binanın 2. katında doğal gaz kaynaklı patlama gerçekleşti, bir kişi yaralandı.

25.12.2024 11:39
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Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında dün gece saatlerinde, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın yıkıcı etkisi, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Günün aydınlanmasıyla patlamanın yıkıcı etkisi görüntülere yansıdı. Patlamanın yaşandığı daire kullanılamaz hale gelirken, patlama etkisi ile çevre binalardaki dairelerin camları patladı. Olayın yaşandığı dairenin içi adeta bir enkaz yığınına dönüştü. Evin duvarlarının yıkılma sonucu çevredeki bölgeye beton moloz parçaları düştü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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