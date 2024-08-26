Ümraniye\'de Hidrolik Silindir Fabrikasında Yangın Çıktı

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Ümraniye'de hidrolik silindir üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada çalışan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

Olay, İstanbul'un Ümraniye İlçesi Dudullu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, hidrolik silindir üretimi yapan bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üretim merkezinin iç kısımlarındaki yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Fabrikada çalışan yaklaşık 100 işçi tahliye edildi. İş yerinde maddi hasarın meydana geldiği yangın nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL