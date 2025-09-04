Çekiçlerle dükkana saldırdılar, sonra başlarına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
Çekiçlerle dükkana saldırdılar, sonra başlarına gelmeyen kalmadı

Çekiçlerle dükkana saldırdılar, sonra başlarına gelmeyen kalmadı
04.09.2025 15:41
Çekiçlerle dükkana saldırdılar, sonra başlarına gelmeyen kalmadı
Ümraniye'de "Abinin selamı var" diyerek çekiçlerle bir iş yerine saldıran ve olay yerinden kaçan şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. O anlar kameraya yansırken, olaya ilişkin yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Ümraniye'de iş yerlerine çekiçle saldıran şahıslar, işleri düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. 10 kişi yakalanırken, 3'ü tutuklandı.

İŞLERİNİ İYİ YAPAMADILAR DİYE ETEK GİYDİRİLİP DARP EDİLDİLER

Olay 30 Ağustos tarihinde Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyeri sahibini darp etmek üzere anlaşan şüpheli şahıslar, ilk olarak iş yeri ve çevresinde keşif yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şahıslar, işyerine zarar verdi. Sonrasında "işi geciktirdikleri ve tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilen şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

POLİS, GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde şüphelilerin "işi tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilmelerine ilişkin içerikler hakkında da inceleme başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Eylül tarihinde yürütülen çalışmalar sırasında, iş yeri önünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 şahıs durduruldu. M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; iş yeri sahibini darp etmek amacıyla geldikleri ve darp anını video kaydına almaları halinde kendilerine para verileceğinin vaat edildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, İ.H. (20) isimli şüphelinin işyeri sahibini darp etmeleri için Y.Ç. (19), B.A. (18) ve suçüstü yakalanan M.R.R.K. (17) ve S.E.(18) isimli şahıslar ile anlaştığı; işyerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) isimli şahıslarla anlaştığı tespit edildi. M.R.R.K. ve S.E. isimli iki şüpheli 1 Eylül tarihinde yakalanırken, ismi geçen diğer şüpheliler ise 3 Eylül tarihinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan M.R.R.K. (17), S.E. (17), ve B.A. (18) isimli şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aralarında İ.H.'nin de olduğu diğer 7 şüpheli şahıs ise 4 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

