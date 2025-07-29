Ümraniye\'de sokak ortasında kafasına silah dayadığı kadını darbetti

ÜMRANİYE'de bir kişi elindeki silahla sokak ortasında kadını darbetti. Şüphelinin kadının başına silah dayayarak bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler şüpheliyi bağırarak durdurmaya çalıştı.

Olay Ümraniye'de meydana geldi. Elinde silah bulunan bir şüpheli kadını sokak ortasında darbetti. Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darbedilen kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu. Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.