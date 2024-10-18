Umre Dolandırıcılığı Davası Ertelendi

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Eskişehir'de, umreye götürme vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 5 şahsın yargılandığı dava 15 Şubat 2025'e ertelendi.

Eskişehir, Ankara ve Kütahya'da yaklaşık 350 vatandaş, umre ibadetini yerine getirmek amacıyla bir turizm şirketi ile anlaşmıştı. Covid-19 salgınından öncesine kadar uzanan sürelerde turizm şirketine gerekli ödemeleri yapan mağdur vatandaşlar hem seyahat edememiş hem de paralarını geri alamamıştı. Toplamda milyonlarca lira mağduriyet yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz yıl şubat ayında turizm şirketi önüne gelerek tepki göstermişti. Şikayetler üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda firma yetkilisi olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bugün davada, tutuksuz yargılanan 5 sanık duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, taraf avukatları ve mağdur vatandaşlar katıldı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 15 Şubat 2025'e erteledi. - ESKİŞEHİR