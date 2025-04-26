Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı

Üniversite öğrencilerinin Ankara\'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Konur Sokak'ta yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. 30 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

26.04.2025 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da üniversite öğrencilerinin yaptığı protesto eylemine yönelik polis müdahalesi sonucunda 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, çeşitli üniversitelerden öğrencilerin çağrısıyla "Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor" sloganıyla bir eylem düzenlendi.

POLİS MÜDAHALE TTİ

Konur Sokak'ta toplanan öğrenciler, yürüyüşüne polis izin vermedi. Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından ise tansiyon yükseldi.

Yürümelerine izin verilmeyen öğrencilere polis müdahale etti.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, polis müdahalesinin ardından 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan 30 öğrenciyi gözaltına aldılar. Kanunsuz emir uygulayarak Anayasa'yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Korkutan görüntü Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı Korkutan görüntü! Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı
Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek Bahar havası yerini fırtına ve yağmura bırakıyor Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! Bahar havası yerini fırtına ve yağmura bırakıyor
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt

00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
09:01
Narin cinayetinde 15 sanık ikinci kez hakim karşısında
Narin cinayetinde 15 sanık ikinci kez hakim karşısında
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 01:14:49. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.