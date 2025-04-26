Ankara'da üniversite öğrencilerinin yaptığı protesto eylemine yönelik polis müdahalesi sonucunda 30 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da, çeşitli üniversitelerden öğrencilerin çağrısıyla "Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor" sloganıyla bir eylem düzenlendi.
Konur Sokak'ta toplanan öğrenciler, yürüyüşüne polis izin vermedi. Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından ise tansiyon yükseldi.
Yürümelerine izin verilmeyen öğrencilere polis müdahale etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, polis müdahalesinin ardından 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan 30 öğrenciyi gözaltına aldılar. Kanunsuz emir uygulayarak Anayasa'yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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