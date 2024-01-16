Üniversite öğrencisi genç kızın evinde çıkan yangın büyük üzüntüye sebep oldu

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Üniversite öğrencisi genç kızın, tek başına kaldığı evinde yangın çıktı

Alevlerin yükseldiği evden kendini dışarı atan kız öğrenci büyük üzüntü yaşadı

ANTALYA - Antalya'da 10 katlı binanın ikinci kat dairesinde çıkan yangın büyük korku yaşanmasına sebep oldu. Evde tek başına yaşayan ve alevleri fark edip dışarı çıkan üniversite öğrencisi genç kız büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 Sokak'taki bir sitenin C blokunun 2. katında çıktı. Üniversite öğrencisi Gözde G.'nin yalnız bulunduğu dairede henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2 istasyonundan ekipler sevk edildi. Merdiven açan ekipler yangına hem bina içinden hem de balkondan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yüzü dumandan simsiyah olan öğrenci ise büyük üzüntü yaşadı. Balkondaki 2 Türk bayrağının ise zarar görmediği görüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.