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Üniversite öğrencisi genç kızın evinde çıkan yangın büyük üzüntüye sebep oldu - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi genç kızın evinde çıkan yangın büyük üzüntüye sebep oldu

Antalya'da bir üniversite öğrencisi genç kızın tek başına yaşadığı evinde çıkan yangın, büyük korku yaşanmasına neden oldu. Alevleri fark eden genç kız, kendini dışarı atarken büyük üzüntü yaşadı. Yangın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın ikinci katında çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

16.01.2024 - 11:29,
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Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Üniversite öğrencisi genç kızın, tek başına kaldığı evinde yangın çıktı

Alevlerin yükseldiği evden kendini dışarı atan kız öğrenci büyük üzüntü yaşadı

ANTALYA - Antalya'da 10 katlı binanın ikinci kat dairesinde çıkan yangın büyük korku yaşanmasına sebep oldu. Evde tek başına yaşayan ve alevleri fark edip dışarı çıkan üniversite öğrencisi genç kız büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 Sokak'taki bir sitenin C blokunun 2. katında çıktı. Üniversite öğrencisi Gözde G.'nin yalnız bulunduğu dairede henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2 istasyonundan ekipler sevk edildi. Merdiven açan ekipler yangına hem bina içinden hem de balkondan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yüzü dumandan simsiyah olan öğrenci ise büyük üzüntü yaşadı. Balkondaki 2 Türk bayrağının ise zarar görmediği görüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Üniversite öğrencisi genç kızın evinde çıkan yangın büyük üzüntüye sebep oldu
Kaynak: İHA
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Antalya, Antalya, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite öğrencisi genç kızın evinde çıkan yangın büyük üzüntüye sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi genç kızın evinde çıkan yangın büyük üzüntüye sebep oldu - Son Dakika
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