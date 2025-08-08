Üniversite Öğrencisi Silahla Vuruldu, 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Üniversite Öğrencisi Silahla Vuruldu, 5 Şüpheli Tutuklandı

Üniversite Öğrencisi Silahla Vuruldu, 5 Şüpheli Tutuklandı
08.08.2025 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bir üniversite öğrencisi başından vurulmuş bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde başından silahla vurulmuş bulunan üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyye ilgili erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Genç kızın, erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının, başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cenazesinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan, çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı E.F.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cenazesi Mersin'de toprağa verildi

Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın naaşı, otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'ne götürülen genç kız için cenaze töreni düzenlendi. Mahalle mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazın ardından cenaze, dualarla toprağa verildi.

Adliyeye sevk edildiler

2'si kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyede savcı karşısına çıkan 5 şüpheliden D.Ç., E.S.A. ve A.P. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Genç kızın sevgilisi E.F. ile U.B. ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden U.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sevgilisi E.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mersin, Efeler, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite Öğrencisi Silahla Vuruldu, 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar

21:33
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
08:31
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi
Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi
08:20
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar
İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 22:28:41. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Silahla Vuruldu, 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.