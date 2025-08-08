Üniversite Öğrencisi Silahla Vuruldu, 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde başından silahla vurulmuş bulunan üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyye ilgili erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Genç kızın, erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının, başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cenazesinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan, çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı E.F.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cenazesi Mersin'de toprağa verildi

Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın naaşı, otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'ne götürülen genç kız için cenaze töreni düzenlendi. Mahalle mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazın ardından cenaze, dualarla toprağa verildi.

Adliyeye sevk edildiler

2'si kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyede savcı karşısına çıkan 5 şüpheliden D.Ç., E.S.A. ve A.P. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Genç kızın sevgilisi E.F. ile U.B. ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden U.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sevgilisi E.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN