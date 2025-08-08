Üniversite Öğrencisi Teslime'nin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Üniversite Öğrencisi Teslime'nin Cenazesi Defnedildi

Üniversite Öğrencisi Teslime\'nin Cenazesi Defnedildi
08.08.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da vurularak hayatını kaybeden Teslime, Mersin'de toprağa verildi. Cinayet soruşturması devam ediyor.

Aydın'da kırsal bir alanda ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime'nin cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ise bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Olay, önceki gece Efeler ilçesi Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen bir ihbarda üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) vurulduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar mı cibayet mi olduğunun belirlenmesi için çalışma yapan polis olay yerinde bir adet tabancayıda ele geçirildi.Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. ile birlikte 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi Teslime'nin naaşı ise otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi.İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesine götürülen Teslime için cenaze töreni düzenlendi. Köy mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazının ardından cenaze dualarla toprağa verildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında intihar süsü verilen cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili şüphelilerin de bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, mersin, Aydın, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite Öğrencisi Teslime'nin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı Kira geliri olay oldu Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

10:20
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
09:44
Hamas’tan İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına ilk tepki
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
14:55
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
14:53
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
14:52
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
14:26
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
14:01
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 10:49:18. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Teslime'nin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.