Ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, sevgilisinin engellemelerine rağmen intihar etti - Son Dakika
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Ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, sevgilisinin engellemelerine rağmen intihar etti

Ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, sevgilisinin engellemelerine rağmen intihar etti

Dünyaca ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, 15. kattaki dairesinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti. Medwick'in sevgilisi onu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis, olayın intihar olduğunu belirtti ve Medwick'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

06.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:23
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Dünyaca ünlü çizgi roman sanatçısı ve karikatürist,62 yaşındaki Jon Medwicksevgilisinin engel olma çabalarına rağmen, 15. katta bulunan dairesinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları,Medwick eyre çakılmadan önce sevgilisinin kendisini tutmaya çalıştığını söyledi.

"Depresif" bir çizgi roman sanatçısı Salı günü, sevgilisinin onu yakalamak ve hayatını kurtarmak için yaptığı çılgınca çabalarına rağmen 15. katlı Chelsea kooperatifinden ölümüne düştü, dedektifler ve tanıklar tarafından belirtildi.

Polis,Medwick'in 45 yaşındaki kız arkadaşı Medwick'i intihar etmeden önce pencere kenarında bulduğunu, son anda tutmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriMedwick'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Medwick, binada on yıldan fazla bir süredir yaşıyordu ve komşuları tarafından "çok nazik" ve "sosyal" biri olarak tanımlanıyordu.

Medwick'in Instagram hesabı, yüksek katlı daireden çektiği Manhattan'ın batan güneşinin etkileyici fotoğraflarıyla doluydu.

Sevgilisiyle birlikte yaşamaya başlamış olan Medwick'in ölümünden sonra hastaneye götürülen sevgilisinin gözle görülür şekilde üzgün olduğubelirtildi.

Medwick genellikle evden çalışıyor, ve bazen sanatını satın alan müşteriler binaya gelip parçalarını alıyorlardı.

Polis, düşüşün Medwick'in intiharında cinayet şüphesiolmadığını söyledi.

Medwick'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, 15. kattan atlayarak hayatına son verdi

New York, 3.Sayfa, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, sevgilisinin engellemelerine rağmen intihar etti - Son Dakika

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