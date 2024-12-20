Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti

Turgut Toydemir, Beykoz'da polis memuru tarafından vurularak hastanede hayatını kaybetti.

20.12.2024 23:17
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Ünlü Mimar Turgut Toydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

İSTANBUL - İstanbul Beykoz'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada polis memuru tarafından silahla vurularak hastaneye kaldırılan ünlü mimar Turgut Toydemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Toydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Dün akşam saatlerinde Beykoz'da meydana gelen olayda 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartışmıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Toydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ünlü Mimarın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Turgut Toydemir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Toydemir'in cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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