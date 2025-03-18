Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı - Son Dakika
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Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı

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2.5 yıl mücadele ettiği pankreas kanserine yenilen Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oryantalin sanat dünyasından çok sayıda dostu ve hayranları cenaze törenine katıldı. Zor konuşan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "Ben hala savaştayım. Hala zırhlarım üzerimde. Devam ediyorduk. Beni neden bıraktın gittin diye konuşuyorum ama..." sözleriyle yürekleri yaktı.

18.03.2025 14:39  Güncelleme: 15:14
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2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü oryantal Tanyeli, hastalığa karşı 2.5 yıl boyunca verdiği mücadelenin ardından 17 Mart'ta hayatını kaybetti. Tanyeli'nin tabutu eşi ve oğlunun omuzlarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman, Pınar Eliçe, Melek Baykal, Deniz Seki, Ayşe Yıldız, Ayşegül Yıldız, Armağan Çağlayan, Zara, Gülben Ergen, Ömür Gedik, Selen Görgüzel, yakınları ve sevenleri cenaze törenine katıldı.

Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı

"BENİ NEDEN BIRAKIP GİTTİN"

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ile oğulları Taylan ve Teo cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. İlker Sünneli, "Başından beri mücadelemiz çok büyüktü. Gerçekten çok büyük insan üstü bir mücadele verdi. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım. Hala zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok burada. Devam ediyorduk. Beni neden bıraktın gittin diye konuşuyorum ama... Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi harika bir insandı. Çok iyi bir anne çok iyi bir eşti." diye konuştu.

Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı

"MÜCADELECİ RUHUYLA HERKESE ÖRNEK OLDU"

Tanyeli'nin çocuğu Taylan ise, "Acımız büyük. Mücadeleci ruhuyla herkese örnek oldu. Sevenleri çoktu. Annemin mücadelesi inşallah diğerlerine bir güç olur. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VASİYETİ ÜZERİNE BODRUM'A GÖTÜRÜLDÜ

Cenaze namazının kılınmasının ardından Tanyeli'nin naaşı, defnedilmek üzere Bodrum'a son yolculuğuna uğurlandı. Tanyeli, vasiyetinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde mezarı bulunan annesinin yanına defnedilmek istediğini belirtmişti.

Ünlü oryantal Tanyeli\'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Behzat:
    Allah rahmet eylesin cenazeye katılanlardan aklım armağani kesti . 11 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allah bağışlasın İnşallah,ailesine de sabırlar versin. 6 1 Yanıtla
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