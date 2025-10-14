Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: "Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: "Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım"

Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: "Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım"
14.10.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Operasyon günü yurt dışında olduğunu ve bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirten Sali, hayatı boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadığını, bu tür ortamlarda bulunmadığını ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadığını ifade etti. Sali, adının geçmesinin kendisini, ailesini ve tanıyanları fazlasıyla üzdüğünü dile getirdi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden şarkıcı Ziynet Sali, operasyon günü yurt dışında bulunduğunu, bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirterek, "Ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım" dedi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen Ziynet Sali sessizliğini bozdu

Haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan aralarında Hadise, Dilan- Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Demet Evgar'ın da bulunduğu 19 ünlü isim arasında bulunan şarkıcı Ziynet Sali, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlülere yönelik 8 Ekim'deki operasyon günü yurt dışında bulunduğunu ifade eden şarkıcı Ziynet Sali, bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirtti.

ADIMIN GEÇMESİ BENİ ÜZMÜŞTÜR

Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde, "Herkese selamlar, Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim. Sevgi ve iyilikle... Ziynet Sali."

Kaynak: ANKA

Ziynet Sali, Operasyon, Magazin, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: 'Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda büyük rezillik: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Ahırda büyük rezillik: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bir Halk Ekmek skandalı daha Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti
’Abdullah Çatlı’ filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı 'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sekme ve 9 yönetici istifa etti CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sekme ve 9 yönetici istifa etti
Sergen Yalçın’ın transferdeki bir numaralı isteği belli oldu Sergen Yalçın'ın transferdeki bir numaralı isteği belli oldu
Amatör Maçta Kaleci, Kendine Direk Asisti ile Gol Attı Amatör Maçta Kaleci, Kendine Direk Asisti ile Gol Attı

12:27
Robert Lewandowski Süper Lig’e geliyor
Robert Lewandowski Süper Lig'e geliyor
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çözüm 1967 sınırlarıyla Filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çözüm 1967 sınırlarıyla Filistin
11:24
Bahçeli’den askeri hastanelerle ilgili çağrı: Kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır
Bahçeli'den askeri hastanelerle ilgili çağrı: Kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır
11:12
Meclis’te “Biji Serok Apo“ sloganı atılmasına Bahçeli’den ilk yorum
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 13:36:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: "Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.