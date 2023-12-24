 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünye'de kar yağışı nedeniyle kamyonet kaza yaptı, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye'de kar yağışı nedeniyle kamyonet kaza yaptı, sürücü ve eşi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kontrolden çıkan bir kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünye\'de kar yağışı nedeniyle kamyonet kaza yaptı, sürücü ve eşi yaralandı
24.12.2023 - 14:23,
Abone Ol

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan kamyonet fındık bahçesine yuvarlanırken, kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, ilçenin Hanyanı Mahallesi Çaybaşı Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi'ndeki evine seyir halinde olan Mehmet Kaya yönetimindeki 52 AAR 317 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

Kaza sonrası sürücü Mehmet Kaya ve yanında bulunan eşi Seyhan Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yardımıyla yaralılar kamyonetten çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ordu, Hava Durumu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de kar yağışı nedeniyle kamyonet kaza yaptı, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika


13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

Son Dakika
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye'de kar yağışı nedeniyle kamyonet kaza yaptı, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement