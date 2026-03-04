Ordu'da bodrum kattaki kedi sesi ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
Ordu'da bodrum kattaki kedi sesi ekipleri harekete geçirdi

04.03.2026 19:43  Güncelleme: 19:55
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın bodrum katından gelen kedi sesleri, mahalle sakinlerini ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, kedinin kendi imkanlarıyla çıktığını fark etti.

Olay, Çamurlu Mahallesi Paşabahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katından kedi sesleri yükseldiğini duyan çevredeki duyarlı vatandaşlar, hayvanın mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, sesin geldiği bodrum kat penceresinde ve çevrede inceleme başlattı. Bir süre kedi sesinin geldiği noktayı dinleyen ve kurtarma çalışması için hazırlık yapan ekipler, yapılan gözlemlemeler sonucunda kedinin kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktığını fark etti.

Kedinin sağlıklı bir şekilde uzaklaştığının anlaşılması üzerine itfaiye ekipleri normale dönerek bölgeden ayrıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

