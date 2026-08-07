Urla\'da Yasa Dışı Kenevir Operasyonu

İzmir'in Urla ilçesinde bir tarlada yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, 125 kök kenevir bitkisi, esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Urla ilçesinde bir tarlada yasa dışı kenevir bitkisi ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyon kapsamında 125 kök kenevir bitkisi, 10 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ç. isimli bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.