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Uşak'ta hafif ticari araç minibüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta hafif ticari araç minibüse çarptı: 3 yaralı

Uşak-İzmir karayolu Sirge köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç minibüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak\'ta hafif ticari araç minibüse çarptı: 3 yaralı
09.01.2024 - 03:58,
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Uşak'ta hafif ticari aracın minibüsün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Sirge köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. (56) idaresindeki 20 AGA 955 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen H.Ö. (52) kontrolündeki 35 ZYL 92 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ve minibüste yolcu konumunda bulunan H.A. (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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İzmir, Uşak, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta hafif ticari araç minibüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta hafif ticari araç minibüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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