Uşak'ta meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuk yaralandı

Uşak\'ta meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuk yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, Ankara-Uşak kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada anne, baba ve 1'i bebek olmak üzere iki çocuk yaralandı. Yaralılar, hemen müdahale edilerek Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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Uşak'ta meydana gelen kazada anne, baba ve 1'i bebek olmak üzere iki çocukları yaralandı.

Kaza, Ankara-Uşak kara yolu Çarıkköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine ilerlemekte olan M.A. (35) idaresindeki Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A., eşi N.A. (28) ve çocukları H.A. (4) ile O.A.A. (1) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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