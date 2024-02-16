Uşak'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 12 Tutuklama - Son Dakika
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Uşak'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 12 Tutuklama

Uşak\'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 12 Tutuklama

Uşak merkezli sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, sentetik ecza ve silahlar ele geçirildi.

16.02.2024 18:25  Güncelleme: 18:27
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Uşak merkezli sokak satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 13 Şubatta Uşak, Bursa ve İzmir'de toplamda 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda yapılan arama sonucu 313 gram metamfetamin, 18 adet farklı ebatlarda A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 9 gr esrar, 15 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet gazlı tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden çıkarıldığı mahkemece 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 12 Tutuklama - Son Dakika
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