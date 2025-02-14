Uşak'ta Yangın Çalışmalarıyla 30 Ev Kurtarıldı - Son Dakika
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Uşak'ta Yangın Çalışmalarıyla 30 Ev Kurtarıldı

Uşak\'ta Yangın Çalışmalarıyla 30 Ev Kurtarıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda köyde bulunan 30 evin yanması engellendi. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

14.02.2025 12:53  Güncelleme: 13:00
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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karacahisar köyünde meydana gelen yangında büyük emek sarf eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, köyde bulunan 30 evin yanması önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyünde İbrahim İnan'a ait müstakil bir evde henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan 5 eve sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma, Banaz Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz intikal etti. Bölgeye kısa sürede intikal eden ekipler, yangın daha fazla eve sıçramadan 5 saat çalışmanın ardından söndürdü.

Bölgeye Uşak Valisi Naci Aktaş ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı gelerek, yangında evleri zarar görmüş vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Burada Vali Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl AFAD Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, yangının kontrol altına alındığını ve yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Öte yandan, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada ise orman dışı yangına müdahale ettiklerini ve çalışmalar neticesinde köyde bulunan 30 evin yanmasını engellediklerini belirterek, "Uşak ili Banaz ilçesi Karacahisar köy içinde çıkan ve evleri etkileyen yangından haber alır almaz ekiplerimiz orman dışı yangına hızla hareket etmiş ve hemen müdahaleye başlamıştır. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınmış, köyde bulunan yaklaşık 30 evin zarar görmesine engel olunmuştur. Yangında 4 tanesi ikamet edilmeyen 6 ev zarar görmüş olup herhangi bir can kaybı olmamıştır. Orman Bölge Müdürlüğü olarak her zaman cansiparane çalışmalarımızla iyi günde kötü günde orman köylülerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Banaz, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Yangın Çalışmalarıyla 30 Ev Kurtarıldı - Son Dakika

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