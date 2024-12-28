Uşak'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Uşak\'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yılbaşı öncesi ve akşamı için uygulanacak önlemler değerlendirildi. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin hazırlıkları konuşuldu.

28.12.2024 07:43  Güncelleme: 07:44
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Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında yılbaşı öncesinde ve yılbaşı akşamı uygulanacak önlemler ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği 'Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Vali Yardımcısı Önder Can, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İlçe Kaymakamları, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların yılbaşı öncesinde ve süresince sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar ve hazırlıklar ile ilgili brifing alan Vali Aktaş, vatandaşlarımızın 2025 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girebilmelerini sağlamak için ilimiz genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin, hazırlık ve planlamalarını yaparak gerekli önlemleri alacağını belirti.

Vali Aktaş, bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi" göz önüne alınarak ilgili bütün birimler tarafından alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını kaydetti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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