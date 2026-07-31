Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - Son Dakika
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