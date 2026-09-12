Üsküdar Bulgurlu'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar Bulgurlu'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Üsküdar Bulgurlu\'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç devrildi, 1 kişi yaralandı
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Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde gece saatlerinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken Libadiye Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Üsküdar'da gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza 03.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bulgurlu Caddesi üzerinden gelen 34 VN 9134 plakalı kamyonet ile Libadiye Caddesi üzerinden gelen 34 EZT 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç savrularak devrilirken olayda bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Libadiye Caddesinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Üsküdar, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar Bulgurlu'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar Bulgurlu'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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