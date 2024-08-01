Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını - Son Dakika
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Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını

Üsküdar'da bulunan TotalEnergies akaryakıt istasyonunda park halindeki bir araç aniden alev aldı. Yangın, istasyonun içinde bulunan markete sıçradı ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç ve bankamatikler kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.

01.08.2024 14:54
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Üsküdar'da TotalEnergies istasyonuna giren bir sürücü, markete gitmek için aracını park etti. Bu sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Park halindeki araç bir anda alev alev yandı. Yangının akaryakıt istasyonunun içinde olması paniğe neden oldu.

Yangın, İstanbul'un Üsküdar İlçesi, Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan TotalEnergies isimli akaryakıt istasyonunda sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mustafa D. kullanmış olduğu 34 PTT 51 plakalı otomobilini park ederek akaryakıt istasyonunun içinde bulunan markete gitti. O sırada otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm aracı kapladı. Durumu fark eden sürücü Mustafa D., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yangına petrol istasyonundaki çalışanlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil ve alevlerin sıçradığı 2 bankamatik kullanılamaz hale geldi. Yangının benzinlikte olması ise paniğe neden oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Musa Akan, "Tam benzinliğin orada yangın çıktı. Bayağı yükseldi alev. Bankamatiğe de sıçradı. İyi ki benzinliğe sıçramadı. Ölen ve yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını - Son Dakika

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