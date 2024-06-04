Üsküdar'da Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar'da Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Kadın Gözaltına Alındı

Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, park halindeki araçlara çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyudu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, karakola götürüldü.

04.06.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan ve hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuyan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

Olay, Üsküdar İcadiye Mahallesi, Maruf Sokak üzerinde gece saat 03.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde 34 SOR 70 plakalı aracı ile sokak üzerinde aşırı hız yaptı. Bir süre sonra aracıyla park halindeki İsmail Demir'e ait 34 LC 9929 plakalı araca çarptı. Alkolün de etkisiyle şahıs hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyudu. Gürültü nedeniyle durumu fark eden mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasar oluşan araç sahibi İsmail Demir'e haber vererek, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadını evinden gözaltına almak istedi. Bir süre polislere direnen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracı hasar gören İsmail Demir, "Saat 03.30'da polis aradı, aracıma vurulduğunu söyledi. Aracıma vuruyor, aracım da öndekine vuruyor. Arka tamponu patlatmış. Polis ekipleri geldi. Alkollü vatandaş, ehliyeti de yok. Polis ekiplerine de biraz zorluk çıkarmışlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar, Gözaltı, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:26:06. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement