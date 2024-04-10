Üsküdar'da iş yerinde yangın paniği - Son Dakika
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Üsküdar'da iş yerinde yangın paniği

Üsküdar\'da iş yerinde yangın paniği

Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

10.04.2024 05:08  Güncelleme: 05:11
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Üsküdar'da iş yerinde yangın paniği

İSTANBUL - Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın saat 03.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi Kassam Çeşme Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Yanan iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da iş yerinde yangın paniği - Son Dakika

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