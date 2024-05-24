Üsküdar'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar\'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar'da bir kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

24.05.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup barışmak üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ile kahvehane işletmecisi Canpaşa Y.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların da hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Fikret Ö. isimli şahıs ifadesinde, olaydan bir gün önce çocuklar arasında kavga olayının meydana geldiğini, bu konuyu konuşmak için şahıslarla birlikte adreste buluştuklarını, konuştukları sırada bir anda silahlı kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan, olay yerinden 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca,4 adet 7.65 fişek, 30 adet 9 mm kovan, 4 adet 6.32 mm kovan ve 3 adet 7.65 mm kovan ele geçirildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 15:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement