Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü - Son Dakika
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Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü

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Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, iş yerine geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırganın 4-5 el ateş ettikten sonra kaçtığı belirtildi. Başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 15:50  Güncelleme: 16:08
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Olay, saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

İŞ YERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu.

"TAM ARKASINA DÖNDÜĞÜ SIRADA ARKASINDAN ATEŞ ETTİ"

Saldırganı gördüğünü söyleyen Mehmet Uğur ise, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük" dedi. Başka bir görgü tanığı da 'Tam arkasına döndüğü sırada arkasından ateş etti" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor

Üsküdar\'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
Kaynak: DHA

Kemal Çağlar, 3-sayfa, Üsküdar, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramazan Ertaş: Devlet baba bedava silah dağıtıyor galiba 15 2 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Madem saatlerdir orada.dükkânı gözetliyor.Niye adamcağızı ikaz etmediniz?Resmen cinayete gel demişsiniz.Komşuluk bu mu? 9 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Ey hükümet !bu kadar çok silahlanma nasıl oluyor?Bizde bir kurusıkı bile yokken...Gün geçmiyorki her gün silahlı bir cinayet haberi duymayalım... 4 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Allâh rahmet eylesin inşallah 4 1 Yanıtla
  • Yusuf Fofana: Muz cumhuriyeti olağan her şey 3 0 Yanıtla

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