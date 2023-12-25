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Üsküdar'da otomobil takla attı - Son Dakika
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Üsküdar'da otomobil takla attı

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağ şeritten gelen araca çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar\'da otomobil takla attı
25.12.2023 - 22:47,
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Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağ şeritten gelen araca çarparak takla attı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üsküdar ilçesi İstanbul Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Can A.'nın (19) kullandığı 34 FLE 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritten gelen Şahin İnce (42) kontrolündeki araca çarparak takla attı. Kendi çabaları ile araçtan çıkan genç sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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