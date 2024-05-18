Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılan ve dövülen şahıs polis operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılan ve dövülen şahıs polis operasyonuyla kurtarıldı

Üsküdar\'da 3 kişi tarafından kaçırılan ve dövülen şahıs polis operasyonuyla kurtarıldı

Üsküdar'da 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılarak dövülen ve gasp edilen şahıs, polis tarafından yapılan operasyonla kurtarıldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahsın Ankara'da bir kız arkadaşlarına şantaj yaptığını iddia etti. Şahsın darp edilme ve kaçırılma anları ile şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.05.2024 15:34
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Üsküdar'da 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılarak dövülen, para ve kredi kartları gasp edilen şahıs, polis tarafından yaklaşık 4 saat içinde yapılan operasyonla kurtarıldı. Darp edilen ve kötü durumda olan M.A. hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahsın Ankara'da bir kız arkadaşlarına şantaj yaptığını, bunun hesabını sormak için olayı gerçekleştirdiklerini ifadelerinde iddia etti. Şahsın darp edilme ve kaçırılma anları ile şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini belirtti. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Görüntü kayıtlarından, olayda kullanılan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin sahibinin yanındakilerle birlikte Fatih'te bir otelde kaldığı belirlendi. Otel odasına baskın yapan polis ekipleri şüphelilere ulaşamadı. Çalışmaların devamında, şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Üsküdar'da bir ara sokakta park halinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ve kaçırdıkları kişinin hala otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Polis, iki ucunu kapattığı sokakta otomobile baskın düzenledi. Kaçırılan ve polis tarafından baskında kurtarılan M.A.'nın feci şekilde dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı görüldü. Kaçırıldıktan yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan M.A. durumunun iyi olmaması nedeniyle olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Altay Y. (24), Kerim B. (29) ve Sezar S.'nin (22) sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler, kaçırdıkları kişinin Ankara'da bulunan T. adlı kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını, bu yüzden şahsı kaçırarak hesap sormak için İstanbul'a geldiklerini ve şantaj olayının intikamını almak için mağduru dövdüklerini iddia ettiler.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, darp ettikleri M.A.'nın banka kartlarını alarak hesaplarından para çektikleri ve yanında bulunan bin dolar parayı da gasp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca cep telefonu uygulamalarını kullanarak mağdurun kredi kullanmasını sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardıkları da tespit edildi. Ayrıca gasp edilen paranın tam miktarının ortaya çıkması için bankalara polis tarafından yazı yazıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin sokak ortasında şahsı darp ettikleri ve kaçırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve şahsı döverek zorla kendi araçlarına bindirdikleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da 3 kişi tarafından kaçırılan ve dövülen şahıs polis operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika

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