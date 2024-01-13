 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üsküdar ve Esenyurt'ta Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar ve Esenyurt'ta Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Üsküdar'da ve Esenyurt'ta yapılan polis operasyonunda kumar oynanan adreslere baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 22 kişiye toplamda 127 bin 130 TL para cezası verildi. Ayrıca kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar ele geçirildi.

Üsküdar ve Esenyurt\'ta Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Para Cezası Uygulandı
13.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:39
Abone Ol

Üsküdar'da ve Esenyurt'ta oyun pulları, iskambil kağıtları ile ve bilgisayar aracılığıyla sanal ortamda kumar oynanan iki adrese polis operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan ve kumar oynayan 22 kişiye toplamda 127 bin 130 TL para cezası uygulandı. Kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar'a el koyuldu.

Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Uncular Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi edinen Ahlak Büro Amirliği ekiplerince adrese 6 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi. Kıraathane ruhsatlı olan adreste, 16 şahsın kumar oynadığı görüldü. Kumar oynayan şahıslara Kabahatler kanununun 34'üncü Maddesi gereğince toplam 102 bin 800TL idari para cezası uygulandı.

Mekanda 2 şahsın sigortasız olarak çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. Ayrıca adreste yapılan aramalarda kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar'a, 360 adet oyun pulu ve 8 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Mekan sorumlusu K.D.(56) adlı şahıs, polis merkezine götürüldü. K.D.'nin 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesinde bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine 31 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İçeride 6 kişinin bilgisayarlar ile sanal tombala oynadığı tespit edildi. 6 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi gereğince 24 bin 330 TL para cezası uygulandı. Sanal kumarda kullanılan 6 adet hard diske polis tarafından el koyuldu.

Ayrıca 2 şahsın mekanda sigortasız olarak çalıştığı tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren mekana daha öncesinde mühür vurulduğu fakat mührün kırıldığı anlaşıldı. Mekan, zabıta ekiplerince tekrar mühürlendi.

Mekan sorumlusu olan ve 15 suç kaydı bulunan F. D.(55) isimli şahıs, ele geçirilen materyaller ile birlikte polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Üsküdar, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar ve Esenyurt'ta Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Para Cezası Uygulandı - Son Dakika


14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar ve Esenyurt'ta Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement