Usta Oyuncu ve Sunucu Kenan Işık Hayatını Kaybetti

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10 YIL önce 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, Kenan Işık için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından ise Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek. Işık'ın naaşının çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.