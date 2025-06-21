Uyuşturucu Etkisiyle Kaza Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu etkisi atında kullandığı motosikletle kaza yaparak yaralanan şüphelinin, 11 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaza, 19 Haziran günü Yenipazar ilçesi Yenipazar bağlantı yolu Aydın girişi üzerinde saa5 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın - Denizli Otoyolu'nda Ö.Ö. (30) isimli şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ö.Ö. ve yolcu konumundaki İ.G. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yapılan sorgulamasında "Taksirle ölüme neden olma suçundan" 11 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenirken, 2918 Sayılı Kanun kapsamında sürücüye toplam 86 bin 189 TL İdari para cezası uygulandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN