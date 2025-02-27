Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Sinop merkezli operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

27.02.2025 08:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen "Hücre-14" operasyonları sonucu 11 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul ve Samsun'da elebaşılığını cezaevinde olan M.C.Ö.'nün yaptığı uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-14" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalanarak tutuklanırken şüphelilerin Sinop, İstanbul ve Samsun'da bulunan diğer örgüt üyelerinin, elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop'a naklettikleri, bu uyuşturucu maddeleri Gerze ilçesinde depolayarak, yine örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara ulaştırdıkları, uyuşturucu satışından elde edilen gelirin ise kiralık banka hesaplarıyla örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu; muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika

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