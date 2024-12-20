Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta polisin 2 aylık çalışmasında 26 şüpheli yakalandı, 58 gram uyuşturucu ele geçirildi.

20.12.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisin uyuşturucu ticaretine yönelik 2 aylık çalışmasıyla 26 şüpheli yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekiplerince iki aylık çalışma sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan iki aylık çalışmalar neticesinde 26 şüpheli yakalandı. Ölümcül etkiye sahip 58 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8'i Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden C.K, O.K, L.A, A.Y. ve B.T. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Zonguldak, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:16:45. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.