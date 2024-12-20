Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

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Polisin uyuşturucu ticaretine yönelik 2 aylık çalışmasıyla 26 şüpheli yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekiplerince iki aylık çalışma sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan iki aylık çalışmalar neticesinde 26 şüpheli yakalandı. Ölümcül etkiye sahip 58 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8'i Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden C.K, O.K, L.A, A.Y. ve B.T. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.