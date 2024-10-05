Uyuşturucu Operasyonu: 47 Gözaltı

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İstanbul'un Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyon çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile birlikte toplam 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçunun önlenmesi ve torbacıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, dün saat 05.00 sıralarında Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile birlikte toplam 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 197 gram sentetik kannabinoid, 69 gram metamfetamin, 16 adet galara, 6.72 gram skunk, 6 adet extacy, 4 adet lyrica, 1 ruhsatsız tabanca, 87 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 69 bin 895 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL