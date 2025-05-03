Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da, kitap arasına uyuşturucu koyan D.C. tutuklandı. 8 parça LSD ele geçirildi.

03.05.2025 09:19
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Kütahya'da mobil alışveriş uygulaması üzerinden sattığı kitapların arasına uyuşturucu maddesi koyarak müşterilerine kargo aracılığı ile gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Mobil alışveriş uygulaması üzerinden kitap satışı yapan ve sattığı kitapların arasına uyuşturucu maddesi koyarak müşterilerine kargo aracılığı ile gönderdiği tespit edilen D.C. isimli şüpheli şahsın son olarak Balıkesir-Edremit ilçesine kitap gönderme bahanesi ile uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla kitap sayfaları arasına sıkıştırttığı tespit edildi.

Satışa hazır vaziyette 8 parça halinde LSD maddesi ile yakalanan D.C., gözaltı işlemleri sonrası çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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